Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Общественный транспорт Подмосковья подготовили к работе в холода, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Специалисты технических служб всех перевозчиков региона усилили контроль за техсостоянием подвижного состава. Особое внимание уделяется проверке исправной работы систем отопления в салонах и других систем, обеспечивающих безопасную работу общественного транспорта, — рассказала первый заместитель министра Анна Кротова.

В ведомстве отметили, что усилен контроль за соблюдением температурного режима в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев. Также прошли проверку системы отопления в электричках. В случаях сильного снегопада в регионе, на железнодорожных путях, платформах и прилегающей инфраструктуре, будет проводиться дополнительная уборка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Спасатель Александр Зуев дал рекомендации с беседе с ФАН, как избежать переохлаждения в сильные морозы.

— В каждом климате, даже при температуре минус 40-50 градусов, при правильно подобранной одежде можно находиться на улице достаточно долгое время. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, от способности переносить холод, — считает Зуев.

Эксперт отметил, что помимо одежды, выдержать сильные холода помогает сбалансированное питание.

Ранее «Москва 24» сообщила, что в Японии из-за сильных снегопадов пострадало более 250 человек. В ряде регионов сугробы достигают двух с половиной метров. Затруднено движение машин, отменены внутренние авиарейсы.

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