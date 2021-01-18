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Два земельных участка под строительство общественных объектов в Москве выставят на торги
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Два земельных участка под строительство общественных объектов в Москве выставят на торги

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Терёшково, 1АКарта всех событий

Два участка в Москве, на которых планируется строительство многофункционального центра и спорткомплекса, выставят на аукцион. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что один из участков располагается на улице Старобитцевской, владение 16. Там ожидается возведение многофункционального комплекса. В нем могут расположиться объекты бытового обслуживания, среди которых офисы, банки, медучреждения, спортивные помещения и кафе. Предполагается, что площадь здания составит 4,6 тысячи квадратных метров.

Второй участок находится на западе столицы по адресу улица Терешково, участок 1. На территории планируется строительство физкультурно-оздоровительного центра, площадь которого составит также 4,6 тысячи квадратных метров.

По результатам торгов участки предполагается сдать в аренду, передает Интерфакс.

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