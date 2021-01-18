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«Охотники и хлопотуны»: ученые классифицировали людей по их любопытству
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

«Охотники и хлопотуны»: ученые классифицировали людей по их любопытству

Анастасия Колоскова

Наука

Американские ученые поставили эксперимент, в рамках которого выяснили, что всех людей можно разделить на две группы исходя из того, как проявляется их любопытство.

Так, сотрудники университета из Пенсильвании привлекли к участию в исследовании 149 мужчин и женщин. Им нужно было просматривать интересующие их обучающие разделы на сайте Wikipedia, уделяя каждому четверть часа. За 21 час участникам удалось просмотреть более 18 тысяч статей.

Согласно итогам эксперимента, всех людей можно классифицировать на два типа. Первые, которых ученые условно назвали «охотниками», интересовались конкретной информацией. Вторые, получившие имя «хлопотуны», отличались общей любознательностью и просматривали не связанные между собой разделы.

Ученые отметили, что исследование может лечь в основу новой технологии обучения в учебных заведениях, сообщает издание FBM.

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