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Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка из-за коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые заявили об угрозе смертельно опасного грибка из-за коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

Зарубежные ученые заявили, что борьба с COVID-19 может вызвать массовые вспышки у пациентов в стационарах устойчивого к лекарствам грибка Candida auris, способного к быстрому внутрибольничному распространению. Кроме того, в большинстве случаев это может привести к гибели пациентов в реанимации.

Отмечается, что наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления и различные катетеры. Такие манипуляции стали распространенными за время пандемии COVID-19 из-за дыхательной недостаточности, которая связана с заболеванием.

Заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко пояснил, что данный грибок представляет реальную угрозу, потому что Candida auris трудно идентифицировать. Это можно сделать только в крупных центрах.

— Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге, — сообщил он.

Врач отметил, что этот грибок нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов, и из-за избыточного применения в больницах препарата «Флуконазол» есть вероятность, что увеличится устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida. При этом Климко отметил, что данный препарат является недорогими вполне безопасным, передает издание «Известия».

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