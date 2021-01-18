Ученый назвал повышающий риск заражения COVID-19 фактор

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин сообщил о повышенном риске заражения вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, из-за недостатка сна.

Он отметил, что недосып негативно сказывается на иммунитете любого человека.

— Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет, — сказал ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик порекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время и совсем отказаться от будильника.

Также Калинкин посоветовал пользоваться световыми гаджетами, которые помогают лучшему пробуждению.

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