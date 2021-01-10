Врачи объяснили, как восстановить сон после коронавируса

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Люди часто допускают ряд ошибок при попытках восстановить сон после коронавируса самостоятельно. Об этом заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Он отметил, что часто граждане употребляют алкоголь перед сном, пытаются спать днем или начинают принимать лекарства без назначения врача. Помимо этого, на качество сна могут влиять препараты, которые используются для лечения COVID-19.

— При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится, — уточнил Александр Калинкин.

Кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов посоветовал обратиться к неврологу, чтобы восстановить нормальный сон, а невролог-сомнолог Елена Царева рекомендует нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки. Все это, по ее словам, поможет восстановить сон, передает РБК.

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