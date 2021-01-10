Нарколог дал советы тем, кто решил с Нового года бросить курить

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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, на что обратить внимание россиянам, которые планируют бросить курить с нового года.

Он отметил, что курение для него не отличается от любой другой зависимости. А зависимость, по словам специалиста, проблема скорее образа жизни человека, а не химического вещества.

— В отношении никотиномании это абсолютно справедливо. Поэтому бросить курить можно, только изменив модус поведения, способы коммуникации, общения с окружающим миром. Как правило, все это сопрягается с тем, как ты себя ведешь, — сказал Олег Зыков.

Нарколог уточнил, что тяга к курению часто появляется в каких-либо социальных и коммуникативных ситуациях. Часто люди курят из-за компании, в которой они обитают. Эти связи следует порвать, сказал специалист.

Он добавил, что не имеет ничего против никотиновых пластырей в процессе отказа от курения, но от электронных сигарет Олег Зыков призвал отказаться, передает RT.

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