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Ученые назвали способ худеть во сне
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ученые назвали способ худеть во сне

Юлия Курганова

Здоровье

Ежедневное употребление двух чашек чая улун может стимулировать расщепление жиров в организме во время сна. Об этом рассказали ученые из японского университета Цукуба.

Данный напиток обладает свойствами, схожими со свойствами зеленого и черного чая, и содержит кофеин. Ведущий автор исследования, профессор Кумпей Токуяма отметил, что кофеин влияет на энергетический обмен за счет увеличения частоты сердечных сокращений.

Специалисты обнаружили, что улун увеличивает расщепление жиров у принявших участие в эксперименте добровольцев на 20 процентов по сравнению с теми, кто употреблял плацебо. Этот эффект сохранялся даже во время сна.

— Стимулирующее действие чая улун на расщепление жира во время сна может иметь реальное клиническое значение для контроля веса тела, — сказал профессор.

Он отметил, что ученым еще предстоит определить, трансформируются ли эффекты, наблюдаемые исследователями, в потерю жира в организме в течение более длительного времени, сообщается в журнале Nutrients.

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