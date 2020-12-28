Диетолог рассказал о полезном свойстве яблок при похудении

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Одно яблоко в день перед основным приемом пищи поможет сбросить более пяти килограммов за год. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил британский диетолог Роб Хобсон.

Он уточнил, что эти фрукты в три раза сытнее, чем плитка шоколада или другой калорийный десерт. По его словам, в ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон. Употребляя их, люди не ощущают чувство голода, пишет The Sun.

Специалист также добавил, что клетчатка регулирует баланс бактерий в кишечнике, что помогает снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

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