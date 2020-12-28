Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог рассказал о полезном свойстве яблок при похудении
Фото: pexels.com / Marco Antonio Victorino

Диетолог рассказал о полезном свойстве яблок при похудении

Юлия Ямпольская

Здоровье

Одно яблоко в день перед основным приемом пищи поможет сбросить более пяти килограммов за год. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил британский диетолог Роб Хобсон.

Он уточнил, что эти фрукты в три раза сытнее, чем плитка шоколада или другой калорийный десерт. По его словам, в ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон. Употребляя их, люди не ощущают чувство голода, пишет The Sun.

Специалист также добавил, что клетчатка регулирует баланс бактерий в кишечнике, что помогает снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

Читайте также: Врач объяснила, какой объем фруктов рекомендован здоровому человеку

яблокипохудениедиетолог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте