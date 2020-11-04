Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснила, какой объем фруктов рекомендован здоровому человеку
Фото: Предоставлено пресс-службой «Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона»

Врач объяснила, какой объем фруктов рекомендован здоровому человеку

Захар Чайченко

Здоровье

Эндокринолог Олеся Гурова посоветовала здоровому человеку съедать от трех до пяти порций разных видов фруктов в день.

С ее слов, бессмысленно говорить об уникальной пользе каких-то конкретных овощей и фруктов, которые обязательно должны входить в рацион людей, старающихся следить за своим питанием. В качестве примера врач взяла обычного человека, не страдающего проблемами с лишним весом или недоеданием. Гурова рассказала, что его нормой будет примерно от трех до пяти порций фруктов в день.

Эксперт сравнила объем порции с зажатым кулаком, примерно равным небольшой чашке ягод, половине помело, яблоку или банану. Также Гурова пояснила, что рекомендуется не зацикливаться на одних и тех же фруктах, чтобы организм смог получать разные витамины, способствующие укреплению иммунитета, передает Агентство городских новостей «Москва».

Эндокринолог отметила, что выбирать фрукты прежде всего следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, а не общими рекомендациями.

Читайте также: Врач рассказал, какая еда поможет укрепить иммунитет зимой

здоровое питаниефруктыовощи и фрукты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте