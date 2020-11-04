Врач объяснила, какой объем фруктов рекомендован здоровому человеку

Фото: Предоставлено пресс-службой «Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона»

Эндокринолог Олеся Гурова посоветовала здоровому человеку съедать от трех до пяти порций разных видов фруктов в день.

С ее слов, бессмысленно говорить об уникальной пользе каких-то конкретных овощей и фруктов, которые обязательно должны входить в рацион людей, старающихся следить за своим питанием. В качестве примера врач взяла обычного человека, не страдающего проблемами с лишним весом или недоеданием. Гурова рассказала, что его нормой будет примерно от трех до пяти порций фруктов в день.

Эксперт сравнила объем порции с зажатым кулаком, примерно равным небольшой чашке ягод, половине помело, яблоку или банану. Также Гурова пояснила, что рекомендуется не зацикливаться на одних и тех же фруктах, чтобы организм смог получать разные витамины, способствующие укреплению иммунитета, передает Агентство городских новостей «Москва».

Эндокринолог отметила, что выбирать фрукты прежде всего следует в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, а не общими рекомендациями.

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