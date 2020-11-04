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Врач рассказал, какая еда поможет укрепить иммунитет зимой
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, какая еда поможет укрепить иммунитет зимой

Захар Чайченко

Здоровье

Врач-терапевт Никита Харлов объяснил, почему жиры стимулируют иммунитет и снижают риск заражения инфекциями в холодное время года.

Харлов рассказал, что здоровое питание укрепляет защитные функции организма. Свежие фрукты в сочетании с полезными жирами сделают иммунитет более стойким и прочным ко многим видам болезни. Механизм работы данных жиров достаточно прост: из определенных биологических элементов формируется слизистая оболочка — пленка, отталкивающая вирусы извне.

Также Никита подчеркнул, что на животных жирах можно готовить пищу, но употреблять их следует в разумных количествах, передает радио Sputnik.

— На втором месте по безопасности идут Омега-3 жиры. Это рыбий жир и масло печени трески. Такие жиры тоже безопасные и полезные, но они быстро окисляются, поэтому на них готовить нельзя, — объяснил терапевт.

Гастроэнтеролог отметил, что гусиный, говяжий, свиной, медвежий и бобровые жиры не менее полезны вышеописанных. К «нежелательным» жирам относятся лишь растительные, а к «запретным» — трансжиры, содержащиеся в фастфуде, соусах, выпечке на маргарине, попкорне и других «вредных» продуктах.

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