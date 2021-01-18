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Психолог рассказала, как избежать травли на работе
Фото: depositphotos.com

Психолог рассказала, как избежать травли на работе

Алина Иванова

Общество

Психолог Марианна Абравитова рассказала, как уберечь себя от психологического насилия на работе в беседе с ФАН.

Рабочий коллектив часто не принимает нового сотрудника в уже состоявшийся круг. Происходит травля, которая называется моббингом. Впоследствии жертве ничего не остается, как написать заявление по собственному желанию, объяснила психолог.

— Стоит бороться методами официальными и законными. Есть суды, в которые можно подавать заявления, чтобы выбраться из ситуации при помощи закона, — дала совет Абравитова.

Нужно задуматься, в какой момент сотрудники ополчились, с какой целью это делают. Если коллектив виноват, то лучше уходить сразу на другое место работы и не тратить жизненные силы, добавила психолог.

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