Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым не везет в любви

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Астрологи рассказали, что среди знаков зодиака есть такие, кому не везет в амурных делах. Однако, по мнению специалистов, они еще могут обрести любимого человека, если последуют мудрым советам.

Так, Овны, настойчивые и упрямые, часто вступают в отношения с теми, кто им не подходит. Они нередко влюбляются в тех, кто к ним безразличен. По словам астрологов, им не стоит отчаиваться, потому что у каждого в этом мире есть человек, предназначенный ему судьбой. Овнам стоит быть внимательнее к людям.

Эмоциональные Рыбы, которые готовы «броситься на шею» первому, кто будет о них заботиться, плохо разбираются в людях. Специалисты уверены, что представители этого знака зодиака не замечают недостатки своего избранника и верят, что именно он является любовью их жизни. Им стоит научиться судить о людях по их поступкам.

Скорпионы, по мнению экспертов, нередко производят негативное впечатление из-за своего властного и прямолинейного характера. Но поклонников они притягивают как магнитом. Однако следом за конфетно-букетным периодом идет неизбежное столкновение с недостатками представителей этого знака зодиака. Им необходимо быть более терпимыми и внимательными к своим партнерам для того, чтобы сохранить гармонию в союзе, передает Пятый канал.

Целеустремленные Тельцы в отношениях действуют неуверенно. Они уверены, что любовь должна быть одна, поэтому на «проходных» людей не нужно обращать внимания. Так представители знака часто идут на риск пройти мимо того человека, которого им преподнесла судьба. Им стоит внимательнее присмотреться к поклоннику и устроить свою личную жизнь.

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