«Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из Москвы в Хельсинки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 28 января авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты из Москвы в Хельсинки. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что полеты будут совершаться два раза в неделю.

— Рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и субботам, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на сайте «Аэрофлота» уже стартовали продажи билетов. По мере возобновление международного воздушного сообщения возможны изменения в частоте вылетов.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что перед планированием полета стоит ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах, а также об ограничения при въезде в пункт назначения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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