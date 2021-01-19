Скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Борисов Виктор / Фотохроника ТАСС

Телевизионный журналист Игорь Выхухолев скончался в возрасте 66 лет. Об этом рассказала его дочь Мария Выхухолева во вторник, 19 января.

— Папа умер вечером 18 января, — сказала она.

Мария Выхухолева отметила, что у отца были проблемы с сердцем. Это могло стать причиной смерти журналиста, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Игорь Выхухолев родился в 1955 году в Москве. Он окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ имени М. В. Ломоносова.

Журналист работал в агентстве печати «Новости». В период с 1992 по 1996 год Выхухолев был ведущим «Время» на ОРТ. До 2005 года он также был ведущим программы «Новости», а спустя год перешел с Первого канала на ВГТРК.