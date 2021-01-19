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Глава Газпрома назвал сроки выполнения проекта по газификации России
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Глава Газпрома назвал сроки выполнения проекта по газификации России

Ростислав Зубков

Общество

Проект газификации России будет полностью выполнен к 2030 году. Такие прогнозы строит Газпром, заявил глава компании Алексей Миллер во вторник, 19 января, на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране, — сказал руководитель организации.

По его словам, Газпром вместе с регионами РФ подписал планы-графики синхронизации работ на текущий год. Уже с 1 января компания и субъекты развивают новые темпы работы, подчеркнул Миллер.

Он уточнил, что проект газификации более чем на 90 процентов будет реализован к концу 2025 года. Ожидается, что к этому сроку сетевая газификация будет проведена в 35 регионах РФ.

Среди прочего Миллер заявил о том, что на данный момент программы газоснабжения и дальнейшей газификации ориентированы на сельские территории и являются приоритетными для компании. Об этом пишет ТАСС.

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