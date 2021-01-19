В Fitch оценили угрозу антироссийских санкций США при Байдене

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Новая американская администрация вполне может ввести дополнительные санкции против России, но они станут точечными. Такое мнение выражает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По оценкам экспертов, приход Джо Байдена к власти в США не умаляет вероятности новых ограничений, вводимых Вашингтоном в отношении Москвы.

— Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и стать частью еще более многостороннего подхода к внешней политике США, — считают в агентстве.

Специалисты полагают, что американские рестрикции смогут ограничивать суверенную кредитоспособность РФ.

Вместе с тем в Fitch не склонны думать о том, что Штаты введут санкции сиюминутно. Байдену на первых порах будет не до этого: сначала ему нужно решить неотложные дела, связанные с эпидситуацией и внутриполитическими событиями в самой Америке.

Помимо этого, уточняют аналитики, администрации демократа потребуется время на создание более комплексной политики в отношении России. В частности, ей предстоит разбираться с продлением ДСНВ.

— Тем не менее количество потенциальных триггеров для новых санкций США увеличилось с момента первого их раунда в 2014 году в ответ на конфликт на Украине, — приводит РИА Новости выдержку из прогноза агентства.

Уточняется, что для наложения ограничений, нацеленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и государственных предприятий, власти США могут использовать различные законодательные акты, поддерживаемые обеими партиями. При этом санкции вряд ли будут мешать обслуживанию нынешнего суверенного долга и, вероятно, не помешают работе российских банков.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что Джо грядущий нам готовит

Колонка обозревателя, доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна:

В России не утихают пересуды о том, чем обернется для нас эра Байдена. Многочисленные новости из США воспринимаются через вопрос: а как это повлияет на Россию? Будут ли вновь пришедшие во власть обамовские управленцы (куда более качественные и профессиональные, чем персоналии из камарильи Трампа) чинить российско-американские отношения или, наоборот, добивать? (далее...)