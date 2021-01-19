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«Почему женщинам надо за это бороться»: Акиньшина рассказала о своем отношении к феминизму
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Почему женщинам надо за это бороться»: Акиньшина рассказала о своем отношении к феминизму

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Оксана Акиньшина рассказала о своем отношении к феминизму. Она заявила, что не понимает, зачем женщинам нужно бороться за равные права с мужчинами.

— Я не против повышения зарплаты. Но я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина — офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово, — цитируют актрису «Известия».

Акиньшина рассказала, что женщина не сможет победить мужчину ни физически, ни эмоционально, так как эти правила заданы самой природой. Но также она считает, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

По ее мнению, феминизм это «проблема некрасивых женщин».

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феминизмправо женщинОксана Акиньшина
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