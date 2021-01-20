Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе создали в России
Фото: pixabay.com

Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе создали в России

Виктория Родимкина

Технологии

Ученые Института космических исследований РАН разработали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-Геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых. Об этом рассказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

— При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает, — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Ученый пояснил, что разработка технологии велась на протяжении трех лет. На данный момент специалисты планируют предложить прибор для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы. Лучше всего, по словам Игоря Митрофанова, он подойдет для лунохода. Прибор сможет определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров.

Во время передвижения по поверхности прибор будет фиксировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра, добавил ученый.

Читайте также: Трудный полет: когда Россия вернет себе космическое лидерство

космосЛунаМарс
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте