Прибор для поиска драгметаллов на Луне и Марсе создали в России

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Ученые Института космических исследований РАН разработали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-Геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых. Об этом рассказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

— При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает, — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Ученый пояснил, что разработка технологии велась на протяжении трех лет. На данный момент специалисты планируют предложить прибор для установки на российские и зарубежные посадочные аппараты и роверы. Лучше всего, по словам Игоря Митрофанова, он подойдет для лунохода. Прибор сможет определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров.

Во время передвижения по поверхности прибор будет фиксировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра, добавил ученый.

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