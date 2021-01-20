Робот-диагност Архимед начал работать в столичном Депздраве

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Робот-диагност Архимед начал свою работу в столичном департаменте здравоохранения. Об этом в среду, 20 января, заявил сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидент IT-кластера «Сколково» «Промобот» Олег Кивокурцев.

Он отметил, что робот общается с посетителями и может рассказать, как пройти к нужному кабинету. Архимед напоминает гостям о необходимости ношения маски и перчаток, а также просит соблюдать социальную дистанцию.

— Кроме того, он измеряет основные показатели здоровья — температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких, — уточнил Олег Кивокурцев.

Добавляется, что в конце 2020 года компания презентовала новое поколение человекоподобных роботов-компаньонов, которые работают в столичных МФЦ, передает РИА Новости.

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