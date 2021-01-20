Анастасия Ракова рассказала об итогах проекта «Мой социальный центр» за 2020 год

Фото: Пресс-служба заместителя мэра Москвы А. Раковой

В 2020 году в столице открыли три новых клубных пространства «Мой социальный центр» и провели более восьми тысяч мероприятий. Об этом в среду, 20 января, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего в столице работает восемь городских пространств «Мой социальный центр». Заммэра подчеркнула, что в 2020 году проект перевели в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения.

— Тысячи москвичей с удовольствием занимаются творчеством и общаются с единомышленниками. В текущих условиях было очень важно создать все условия для того, чтобы возрастные жители столицы продолжили жить активно и интересно. Сейчас на базе центров работает более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат, — пояснила Анастасия Ракова.

Она добавила, что в 2020 году проект «Мой социальный центр» обогатился новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово. Несмотря на непростой период, связанный с пандемией, жители столицы посетили центы более 100 тысяч раз, передает агентство городских новостей «Москва».

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