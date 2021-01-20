Наталья Сергунина: Благотворительный сервис на портале мэра Москвы отметили международной премией

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Благотворительный сервис на официальном сайте мэра Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ее каждый год вручают организациям и людям, которые воплощают в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество.

Новый общегородской сервис создали в столице по инициативе благотворительных фондов и запустили 16 октября 2020 года. Он доступен горожанам в разделе «Мои платежи» в блоке «Благотворительность» на портале.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, недавно сервису исполнилось три месяца. Он является важным проектом по поддержке благотворительности и культуры добрых дел.

— Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет, — уточнила Наталья Сергунина.

Она также добавила, что около четырех тысяч человек воспользовались столичным сервисом с октября 2020 года. Они сделали 6,2 тысячи пожертвований, средняя сумма одного перевода — свыше 260 рублей. Среди фондов-партнеров, оказывающих поддержку, такие организации, как «Справедливая помощь доктора Лизы», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», «Со-единение», «Кораблик», «Гольфстрим», «Адели», «Спешите делать добро!», «Дорога милосердия», фонд продовольствия «Русь», «Благо дари миру», «Ника» и «Рэй».

Москвичи, которые сделали пожертвование на благотворительность с помощью сервиса, каждые три месяца будут получать отчеты о его работе.

Для того чтобы присоединиться к проекту, организациям необходимо вести социально значимую деятельность в Москве более года и состоять в реестре благотворительных организаций столицы.

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