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Наталья Сергунина: Благотворительный сервис на портале мэра Москвы отметили международной премией
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Благотворительный сервис на портале мэра Москвы отметили международной премией

Юлия Ямпольская

Город

Благотворительный сервис на официальном сайте мэра Москвы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Ее каждый год вручают организациям и людям, которые воплощают в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество.

Новый общегородской сервис создали в столице по инициативе благотворительных фондов и запустили 16 октября 2020 года. Он доступен горожанам в разделе «Мои платежи» в блоке «Благотворительность» на портале.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, недавно сервису исполнилось три месяца. Он является важным проектом по поддержке благотворительности и культуры добрых дел.

— Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет, — уточнила Наталья Сергунина.

Она также добавила, что около четырех тысяч человек воспользовались столичным сервисом с октября 2020 года. Они сделали 6,2 тысячи пожертвований, средняя сумма одного перевода — свыше 260 рублей. Среди фондов-партнеров, оказывающих поддержку, такие организации, как «Справедливая помощь доктора Лизы», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», «Со-единение», «Кораблик», «Гольфстрим», «Адели», «Спешите делать добро!», «Дорога милосердия», фонд продовольствия «Русь», «Благо дари миру», «Ника» и «Рэй».

Москвичи, которые сделали пожертвование на благотворительность с помощью сервиса, каждые три месяца будут получать отчеты о его работе.

Для того чтобы присоединиться к проекту, организациям необходимо вести социально значимую деятельность в Москве более года и состоять в реестре благотворительных организаций столицы.

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