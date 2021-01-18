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Наталья Сергунина: Московский проект поддержки бизнеса оказался в числе лучших в регионах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Московский проект поддержки бизнеса оказался в числе лучших в регионах

Никита Абрамов

Город

«Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых», которые разработал московский штаб по защите бизнеса, вошли в число лучших региональных практик. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз, — говорится в сообщении.

Эти инструкции размещены на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которая предназначена для обмена предпринимательским опытом.

Сергунина отметила, что в инструкциях содержится информация о мерах поддержки бизнеса и ответы на одни из самых распространенных вопросов, связанных со сферами аренды, кредитов и труда.

В АСИ подчеркнули важность информационной поддержки бизнесу.

— Разработанная столичным штабом практика позволяет сэкономить время и силы предпринимателей на поиск нужной им информации, а также на ее грамотное использование, — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что весной выросло количество обращений в московский штаб по защите бизнеса.

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