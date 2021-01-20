Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Павел Прилучный показал поклонникам самодельный подарок своей дочери
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Павел Прилучный показал поклонникам самодельный подарок своей дочери

Никита Абрамов

Звезды

Актер Павел Прилучный поделился с поклонниками видео, на котором его четырехлетняя дочь Мия сделала ему поделку, сделанную своими руками.

Несмотря на развод с актрисой Агатой Муцениеце, Прилучный продолжает принимать участие в жизни своих детей Мии и Тимофея. Он продолжает выполнять отцовские обязанности.

— Это бабочка? Офигеть! Ты сама сделала?! — приводит слова актера 5-tv.ru.

Отмечается, что дочка сделала бабочку из пластилина.

Читайте также: «По кускам собирала»: Агата Муцениеце рассказала о тяжелой беременности

детиПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Все мнения
О проекте