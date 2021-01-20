Павел Прилучный показал поклонникам самодельный подарок своей дочери

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный поделился с поклонниками видео, на котором его четырехлетняя дочь Мия сделала ему поделку, сделанную своими руками.

Несмотря на развод с актрисой Агатой Муцениеце, Прилучный продолжает принимать участие в жизни своих детей Мии и Тимофея. Он продолжает выполнять отцовские обязанности.

— Это бабочка? Офигеть! Ты сама сделала?! — приводит слова актера 5-tv.ru.

Отмечается, что дочка сделала бабочку из пластилина.

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