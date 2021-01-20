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Скончалась режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева
Кузьмина Татьяна / Фотохроника ТАСС

Скончалась режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева

Никита Абрамов

Общество

Режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева скончалась на 90-м году жизни. Об этом в среду, 20 января, сообщил Союз кинематографистов России.

— На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны... Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Ренита Григорьева была режиссером и сценаристом, лауреатом Государственной премии СССР. Она работала над такими фильмами, как «Говорит Москва», «Мальчики», «Венский лес», «Праздники детства».

Большинство фильмов Ренита Андреевна сняла вместе со своим мужем, режиссером Юрием Григорьевым.

сценаристрежиссерСоюз кинематографистов Российской Федерации
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