Скончалась режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева

Кузьмина Татьяна / Фотохроника ТАСС

Режиссер фильма «Говорит Москва» Ренита Григорьева скончалась на 90-м году жизни. Об этом в среду, 20 января, сообщил Союз кинематографистов России.

— На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны... Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Ренита Григорьева была режиссером и сценаристом, лауреатом Государственной премии СССР. Она работала над такими фильмами, как «Говорит Москва», «Мальчики», «Венский лес», «Праздники детства».

Большинство фильмов Ренита Андреевна сняла вместе со своим мужем, режиссером Юрием Григорьевым.