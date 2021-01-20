SpaceX запустила первую в 2021 году группу спутников интернет-связи Starlink

Фото: twitter.com/spacex

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту первую в 2021 году партию спутников Starlink. Компания SpaceX в среду, 20 января, провела прямую трансляцию запуска.

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, который находится во Флориде, в 16:02 (мск). Сообщается, что это уже восьмой полет для первой ступени данной ракеты.

Известно, что это 17-я группа спутников Starlink, которую компания вывела на орбиту. После окончания миссии количество этих спутников связи составит более тысячи.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет жителей со всей планеты посредством развертывания большого числа малых аппаратов на околоземной орбите.

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