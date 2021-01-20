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Несколько человек пострадали при взрыве в центре Мадрида
Фото: pixabay.com

Несколько человек пострадали при взрыве в центре Мадрида

Ростислав Зубков

В мире

Шесть человек пострадали при взрыве в Мадриде. Об этом сообщает источник местного канала La Sexta.

Экстренные службы города подтверждают, что в результате происшествия есть пострадавшие.

— Взрыв произошел на улице Толедо, 98. Служба скорой помощи... оказывает помощь пострадавшим. Пожарные работает над тем, чтобы обезопасить территорию, — указано в сообщении экстренной службы в Twitter.

Очевидцы также рассказали, что на месте работают пожарные, полиция и экстренные службы. Один из пострадавших, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии.

Кадры с места взрыва в Мадриде, разрушившего часть жилого здания. / Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Согласно неподтвержденным сведениям, причиной ЧП могла стать утечка газа.

Как пишет газета El Mundo, взрыв прогремел на улице Толедо рядом с домом престарелых. Разрушены три верхних этажа здания.

Спасатели заявили, что обрушилась большая часть поврежденного дома. В настоящее время идет эвакуация прохожих и местных жителей.

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