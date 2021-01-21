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Почти 60 низкопольных трамваев начнут курсировать в Москве до конца года
Фото: Татьяна Родионова

Почти 60 низкопольных трамваев начнут курсировать в Москве до конца года

Ксения Монахова

Город

На севере и северо-западе столицы до конца 2021 года начнут курсировать 59 новых низкопольных трамваев. Об этом в четверг, 21 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что среди них выпустят 19 трехсекционных и 40 односекционных.

— Чтобы сделать ваши поездки максимально удобными, сейчас мы анализируем пассажиропоток на маршрутах. На линиях, где людей больше всего, начнут работать трехсекционные трамваи, — подчеркнули в пресс-службе.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов добавил, что односекционные трамваи станут первым полностью низкопольным односекционным транспортом в столице. Они будут располагаться в Краснопресненском депо. По его словам, такой вид трамваев вмещает 110 человек. Сидячих мест станет больше на 18 процентов.

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