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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не повезет в любви в 2021 году
Кадр из фильма «Развод по-американски» (2006)

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не повезет в любви в 2021 году

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым не следует в наступившем году заводить романтические отношения.

Так, Близнецам в 2021-м эксперты рекомендуют не торопиться и найти консенсус между разумом и чувствами. Есть вероятность, что на горизонте появится кто-то из бывших. Вполне возможно, второй шанс станет для отношений более удачным.

Новый роман не избавит Весов от негатива из прошлого, а лишь добавит проблем. Им не следует бросаться в омут с головой. Лучше посвятить время тому, чтобы навести порядок в мыслях, сделать нужные выводы и прислушаться к интуиции.

Ракам в новом году следует залечить сердечные раны прошлого, заняться самоанализом и обрести жизненную силу. Астрологи рекомендуют им не поддаваться на уловки тех, кто будет торопить их в отношениях.

В 2021-м Девам не следует брать на себя роль жертвы в отношениях с людьми. Этим знакам нужно сосредоточить все внимание на себе, не распыляя энергию на окружающих.

У Скорпионов есть все шансы на то, что в их жизни появится новый человек. Им важно не потерять рассудок и не подменять настоящие чувства страстью. Астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, ведь звезды говорят о том, что вспыхнувший в 2021 году роман обречен на неудачу.

Читайте также: Астрологи назвали качества, которые мешают каждому знаку зодиака добиться успеха

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