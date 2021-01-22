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Каширский тоннель в Москве ожидает капитальный ремонт
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Каширский тоннель в Москве ожидает капитальный ремонт

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Каширский тоннельКарта всех событий

Проектную документацию на проведение капитального ремонта в Каширском тоннеле и притоннельных сооружений в районе Нагатино-Садовники в Москве согласовали. Об этом в пятницу, 22 января, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что в тоннеле имеется три полосы в обе стороны с разделительной полосой между ними. Проведение капитального ремонта включает замену балок перекрытия, установление новых сборных плит, а также проведение гидроизоляции перекрытия тоннеля. Планируется восстановить поверхности подпорных стен, обновить отделку тоннеля и провести ремонт в служебных помещениях.

— Улучшение и модернизация транспортной инфраструктуры, снижение загруженности дорог — одни из первостепенных задач правительства Москвы, — отметил Валерий Леонов.

Помимо этого, внутри тоннеля, а также в проездах на Варшавском шоссе уложат асфальт. В рамках работ планируется демонтаж участка трамвайных путей на время ремонта. Также специалисты обеспечат временные объездные дороги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Каширское шоссеБлагоустройствокапитальный ремонт
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