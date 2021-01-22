Онлайн-гиды по районам Капотня и Очаково-Матвеевское подготовили для москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Онлайн-путеводитель по столичным районам Очаково-Матвеевское и Капотня подготовили для москвичей. Так, кроме прогулок в дистанционном формате по историческим местам, им предлагается познакомиться с парками, скверами и набережными, благоустроенными по программе «Мой район».

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, пользователи узнаю много интересного во время онлайн-прогулок. Так, они смогут посетить Сквер имени Анны Герман, двор знаменитого дома-кольца, который был построен к Олимпиаде-80.

— Все пункты маршрутов обозначены на интерактивной карте портала и приложения «Узнай Москву». Нажав на любую точку, пользователи найдут подробную информацию о том или ином месте и смогут рассмотреть фотографии всех достопримечательностей, — цитирует его официальный портал мэра столицы.

Маршрут включает в себя 10 мест. Прогулка займет около полутора часов. Начать ее предлагают с Большого Очаковского пруда. Данную территорию совсем недавно благоустроили по программе «Мой район»: специалисты высадили сотни деревьев и тысячи кустарников.

Затем пользователям рекомендуют отправиться на улицу Матвеевскую, где в 1970-е годы жил поэт и актер Владимир Высоцкий. По воспоминаниям его жены Марины Влади, эта квартира была настоящим творческим центром.

Далее для горожан открывается новая точка маршрута — дом-кольцо на улице Нежинской. Здание было построено в 1972 году и, по задумке архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова, должно было символизировать Олимпиаду-80 в столице.

Следом идет Сквер имени Анны Герман. Имя знаменитой исполнительницы из Польши скверу присвоили по инициативе жителей района — поклонников ее творчества.

В экскурсионный маршрут по району Капотня входит восемь точек, а продолжительность прогулки составляет примерно 40 минут. Путешествие начнется с основной исторической достопримечательности района — храма Рождества Пресвятой Богородицы, который построили во второй половине XIX века.

После стоит отправиться в скейт-парк с различными горками, рампами и трамплинами. Отмечается, что он был построен в 2019 году по просьбе жителей в рамках программы «Мой район». Возле него находятся стадион «Труд»и спортивная школа олимпийского резерва под названием «Смена».

Еще одной точкой маршрута будет Заводской пруд. Его берега выложены камнем, а в центре находится фонтан. Воду в пруду очищают системы фильтрации.

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