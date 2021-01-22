Мишустин поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Фото: government.ru / Сайт Правительства России

Правительство Российской Федерации поручило Казначейству России проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, Казначейство должно проверить информацию о сроках поставки и количестве товаров. В свою очередь, Роскосмос должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства России.

В настоящее время на космодроме ведется строительство объектов второй очереди. Работы планируется закончить к 2023 году.

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