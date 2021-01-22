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Мишустин поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный
Фото: government.ru / Сайт Правительства России

Мишустин поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Правительство Российской Федерации поручило Казначейству России проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, Казначейство должно проверить информацию о сроках поставки и количестве товаров. В свою очередь, Роскосмос должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства России.

В настоящее время на космодроме ведется строительство объектов второй очереди. Работы планируется закончить к 2023 году.

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