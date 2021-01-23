Скончался президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Фото: Московский зоопарк

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин ушел из жизни 22 января на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В сообщении отмечается, что Спицин был тружеником, не боялся сложных решений и заботился о других.

— В перестройку он ходил на рынок за выброшенной зеленью. Фруктов и ягод почти не было, а животных надо было чем-то кормить. В конце 70-х вольеры были в аварийном состоянии, бюджета не хватало. Владимир Владимирович всегда подавал личный пример — надевал телогрейку, брал инструменты и делал зоопарк лучше, — добавили в пресс-службе.

Сотрудники организации назвали ушедшего Спицина «опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком».