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Дочь Глюкозы обвинила корейскую группу в плагиате своих видео
Фото: instagram.com/glukozamusic

Дочь Глюкозы обвинила корейскую группу в плагиате своих видео

Никита Абрамов

Звезды

Старшая дочь певицы Глюкозы Лида Чистякова сама недавно начала свою музыкальную карьеру. В свои 13 лет девушка столкнулась с жестокостью шоу-бизнеса.

Лида обнаружила в интернете видео известной группы из Кореи TinyTAN, которое сильно напоминает ее собственные музыкальные ролики, вышедшие в прошлом году.

Видео корейской группы опубликовано 15 января 2021 года.

— На самом деле я была очень сильно удивлена, когда мне прислали ссылку. У нас очень бдительные аниматоры. Сначала я даже как-то испугалась и негодовала, а после просмотра поняла, что это здорово — вдохновлять других людей на творчество, — цитирует Лиду StarHit.

Дочь Глюкозы отметила, что ей жаль, что группа из Кореи не написала, на кого они ссылались.

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