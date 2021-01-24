Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила «розовую свадьбу»

Фото: instagram.com/dariasagalova/

Актриса Дарья Сагалова, запомнившаяся зрителям по роли Светы Букиной в телесериале «Счастливы вместе», отметила десятилетие семейной жизни с бизнесменом Константином Масленниковым. Эта дата в народе считается «розовой» или «оловянной свадьбой».

О важной дате в жизни супружеской пары напомнила подруга семьи, телеведущая Анфиса Чехова. В своем Instagram она отметила, что десятилетие совместной жизни — не шутки, а также опубликовала фотографии с виновниками торжества.

Сагалова и Масленников поженились 21 января 2011 года. У две дочери Елизавета и Стафания, а также сын, который родился 1 апреля 2019 года.

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