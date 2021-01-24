Врач назвала неожиданное полезное свойство брокколи

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Брокколи обладает уникальным действующим веществом — сульфорафаном. Оно снижает риск развития онкологии и замедляет старение организма. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, брокколи нужно очень тщательно пережевывать, это связано с особенностями усвоения организмом сульфорафана. Также для лучшего усвоения врач посоветовала разделить капусту на небольшие кусочки и дать им немного полежать при комнатной температуре.

Эндокринолог добавила, что сульфорафан также можно найти в обычной капусте, цветной и кольраби, пишет «Царьград ТВ».

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