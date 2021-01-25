СМИ: Россию исключили из группы обсуждения окололунной станции

Фото: NASA/nasa.gov

Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

Как уточнил источник, Россия исключена из обсуждения по данной тематике, а также лишена доступа к рассылкам писем и материалов.

Соответствующее решение было принято после неоднократных заявлений российской стороны о неготовности участвовать в проекте Gateway в текущей роли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Официальные комментарии в данной связи не поступали.

СПРАВКА «ВМ»

Проект создания окололунной станции Gateway разработан в рамках американской лунной программы. В 2017 году госкорпорация Роскосмос и Национальное аэрокосмическое агентство США заключили соглашение о совместном создании станции. В задачу российской стороны входило изготовление шлюза для выходов в открытый космос.

Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет строиться на принципах равноправия, как Международная космическая станция.

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