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СМИ: Известный стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым
Фото: instagram.com/shalyap_in

СМИ: Известный стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице стендап-комика и актера Александра Шаляпина обнаружили мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 25 января.

Уточняется, что тело нашла его жена, она вызвала скорую помощь и полицию. Причины смерти устанавливаются.

По данным СМИ, есть вероятность самоубийства.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта «Stand Up».

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