Ушел из жизни известный звездный стилист Александр Шевчук

Фото: instagram/alex_shevchuk_stylist

На 55-м году жизни умер известный звездный стилист Александр Шевчук. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила певица Лайма Вайкуле в своем Instagram-аккаунте.

Артистка поделилась с поклонниками снимком со стилистом. Причина кончины Шевчука не называется. Однако в СМИ появилась информация, что осенью 2020 года имиджмейкер рассказывал о тяжелой болезни.

— У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться, — написала Вайкуле.

Поклонники не поняли, что случилось, и сразу стали задавать вопросы артистке.

— Его больше нет с нами, — добавила Вайкуле в комментариях.

Фолловеры были шокированы печальной информацией. Они выразили соболезнования в связи со смертью известного стилиста и друга для многих звезд шоу-бизнеса.

«Он практически космонавт в мире красоты. Лети, Александр, на свою звезду»; «Примите соболезнования»; «Сашка... как же так», — написали в комментариях.

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