Экономист рассказал, как быстро накопить на автомобиль

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Доцент РЭУ имени Плеханова, экономист Владимир Колмаков рассказал NEWS.ru о том, как можно быстро накопить денег на новую машину.

В первую очередь, по мнению эксперта, нужно определиться с тем, какую сумму человек собирается ежемесячно откладывать. Здесь важно понимать: если его доходы равны прожиточному минимуму, то от идеи накопления на автомобиль лучше отказаться.

— Допустим, стоимость желаемой машины составляет один миллион рублей. Значит, у будущего обладателя данного автомобильного средства должна быть часть свободного дохода семьи. Ее можно будет откладывать без риска, — пояснил Владимир Колмаков.

Он также добавил, что существует несколько рецептов накопления. К примеру, можно делить заработанные деньги на четыре части и откладывать одну из них на авто. Чтобы собрать за два года миллион рублей, нужно планировать отложить на 200 тысяч рублей больше, посоветовал эксперт. Дело в том, что за это время цена на автомобиль может возрасти. Далее нужно разделить 1,2 миллиона на 24 месяца. Так, если у человека есть возможность для того, чтобы откладывать по 50 тысяч в месяц, то он может приступать к накоплению. В обратном случае ему лучше рассмотреть современные кредитные предложения.

В свою очередь профессор Академии госслужбы при президенте РФ Петр Коловангин посоветовал сначала понять, для каких целей человеку нужно авто, и только после этого рассмотреть вариант лизинга, так как данный способ освободит его от необходимости копить на первоначальный взнос. Эксперт также считает, что самое важное в данном вопросе — здравый смысл и понимание того, как приобретение желаемой машины скажется на семейном бюджете.

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