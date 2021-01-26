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«Прекрасное преображение»: поклонников восхитило фото помолодевшего Фадеева
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

«Прекрасное преображение»: поклонников восхитило фото помолодевшего Фадеева

Ксения Монахова

Звезды

Пользователей Сети восхитил внешний вид помолодевшего после сильного похудения продюсера и композитора Максима Фадеева. Новое фото, которое привело в восторг фанатов, звезда опубликовал в Instagram-аккаунте.

Продюсер сделал селфи в синей рубашке на фоне комнаты.

— Любовь — это лучшее, что может быть... — подписал публикацию Фадеев.

Поклонники отметили, что похудение звезде пошло на пользу. Многие подчеркнули, что продюсер даже помолодел.

«Максим, круто выглядите, похудели!»; «Дорогой Максим, вы все молодеете и молодеете, приятно смотреть»; «Ну вот, прекрасное преображение. На 10 лет моложе», — написали в комментариях.

Однако среди фолловеров нашлись и те, кто посчитал, что похудение негативно отразилось на здоровье композитора.

«Всегда с улыбкой, а сейчас будто 80 лет и болезненный вид. Так вам это было надо?»; «Максим, что с лицом? Обратите внимание на поджелудочную и печень»; «Зачем вы так похудели?» — недоумевают пользователи Сети.

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