СМИ: Участницу группы «Восток» нашли мертвой на улице в Москве

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Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Вокалистка музыкальной группы «Восток» Натэлла Ас найдена мертвой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 26 января.

Уточняется, что тело певицы возле одного из домов на улице Теплый Стан обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь и полицию.

Прибывшие медики констатировать смерть 48-летней певицы. Около погибшей была найдена ее сумка с документами, ключами и телефоном.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Музыкальный коллектив «Восток» известен такими хитами, как «Миражи», «Танец желтых листьев» и «До встречи». Натэлла Ас стала участницей группы около года назад.