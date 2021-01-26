СМИ: Участницу группы «Восток» нашли мертвой на улице в Москве
Россия, Москва, улица Тёплый СтанКарта всех событий
Вокалистка музыкальной группы «Восток» Натэлла Ас найдена мертвой на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 26 января.
Уточняется, что тело певицы возле одного из домов на улице Теплый Стан обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь и полицию.
Прибывшие медики констатировать смерть 48-летней певицы. Около погибшей была найдена ее сумка с документами, ключами и телефоном.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Музыкальный коллектив «Восток» известен такими хитами, как «Миражи», «Танец желтых листьев» и «До встречи». Натэлла Ас стала участницей группы около года назад.