Объявлены имена первых туристов, летящих на МКС на корабле Илона Маска

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Стали известны имена первых космических туристов, которые отправятся за пределы атмосферы на корабле Crew Dragon. Их объявила американская частная компания Axiom Space.

По ее данным, первыми космическими путешественниками, летящими на Международную космическую станцию на корабле известного бизнесмена Илона Маска, стали: американский инвестор Ларри Коннор, его канадский коллега Марк Пати, а также израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. В полете их будет сопровождать командир Crew Dragon — бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа.

Ранее появилась информация, что на борту корабля могут оказаться актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, который хотел снять фильм в космосе. Предполагалось, что полет состоится не ранее конца 2021 года.

Напомним, компания Axiom Space была основана в 2016 году экс-главой программы МКС в НАСА Майклом Саффредини. Корабль Crew Dragon был разработан частной компанией Space X, которую основал и возглавляет предприниматель и инженер Илон Маск.

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