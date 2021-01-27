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Андрей Гайдулян: TikTok — свободная платформа
Фото: instagram/gaydulyan

Андрей Гайдулян: TikTok — свободная платформа

Елена Фролова

Звезды

Активно развивать проекты в TikTok начал актер Андрей Гайдулян. Об этом артист рассказал в интервью News.ru.

— Пока эта платформа неконтролируемая. Там много свободы. Я чувствую, что могу экспериментировать, снимать скетчи, заниматься юмором, — отметил Андрей Гайдулян.

По его мнению, несмотря на то, что на первый взгляд TikTok может показаться глупым, он мог бы принести много пользы и в области образования. Например, если человеку нравятся столярные работы, то он может найти обучающее видео по данному направлению. Если он увлекается танцами, то для него найдутся соответствующие ролики. Спектр тем для развития достаточно широк, считает актер. Поэтому он воспринимает эту платформу в первую очередь как возможность реализовать себя.

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