Женщина предстанет перед судом в Москве за попытку продажи своего сына

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Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

Женщина предстанет перед судом в столице за попытку продажи своего сына. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

По данным следствия, женщина, заранее зная, что родит в ноябре 2020 года, разместила в интернете объявление о продаже ребенка. Москвичка увидела это объявление и обратилась в правоохранительные органы. Под контролем сотрудников полиции она договорилась о встрече с обвиняемой и покупке ребенка.

Женщину задержали при попытке продажи сына в кафе на улице Лодочной. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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