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Умер актер сериала «Склифосовский» Андрей Болсунов
Фото: Facebook / Андрей Болсунов

Умер актер сериала «Склифосовский» Андрей Болсунов

Никита Абрамов

Общество

На 53-м году жизни скончался актер сериала «Склифосовский» Андрей Болсунов. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба театра «Гоголь-центр».

— Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды, — говорится в сообщении на официальной странице театра в Instagram.

Актер много лет своей жизни отдал театру. Также Болсунов работал на телевидении. Больше всего он запомнился зрителям ролью во втором сезоне сериала «Склифосовский».

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