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Крупный пожар произошел на Пермском пороховом заводе
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Крупный пожар произошел на Пермском пороховом заводе

Виктория Родимкина

Происшествия

На Пермском пороховом заводе произошел пожар, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства безопасности Пермского края в четверг, 28 января.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю сообщили, что информация о пожаре на территории порохового завода поступила в 08:30 по московскому времени. В 09:22 пожар был потушен.

В борьбе с огнем принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, добавили в ведомстве.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермской области сообщили, что при пожаре пострадали трое мужчин, их госпитализировали в ожоговый центр, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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