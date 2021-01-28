Япония надеется на поддержку Америки при проведении Олимпиады в Токио

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Япония рассчитывает получить поддержку со стороны мирового сообщества, включая Соединенные Штаты Америки, при организации Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

Он заявил, что Япония ведет подготовку к проведению Игр. Правительство страны не намерено отступать от этой идеи.

— Тем не менее с точки зрения организации нам необходима поддержка США и других стран, их правительств и других заинтересованных лиц, — пояснил Кацунобу Като.

Так он прокомментировал слова члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси о том, что судьба Олимпиады зависит от поддержки нового президента США Джо Байдена. Такахаси считает, что американский президент мог бы помочь определиться многим странам, включая Японию, с тем, стоит ли проводить Игры на фоне пандемии, сообщает ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год: их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

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