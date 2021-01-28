Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Япония надеется на поддержку Америки при проведении Олимпиады в Токио
Фото: flickr.com / James Cridland

Япония надеется на поддержку Америки при проведении Олимпиады в Токио

Виктория Родимкина

В мире

Япония рассчитывает получить поддержку со стороны мирового сообщества, включая Соединенные Штаты Америки, при организации Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

Он заявил, что Япония ведет подготовку к проведению Игр. Правительство страны не намерено отступать от этой идеи.

— Тем не менее с точки зрения организации нам необходима поддержка США и других стран, их правительств и других заинтересованных лиц, — пояснил Кацунобу Като.

Так он прокомментировал слова члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси о том, что судьба Олимпиады зависит от поддержки нового президента США Джо Байдена. Такахаси считает, что американский президент мог бы помочь определиться многим странам, включая Японию, с тем, стоит ли проводить Игры на фоне пандемии, сообщает ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год: их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».

Читайте также: МОК ответил на вопрос о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио — 2020СШАЯпония
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Все мнения
О проекте