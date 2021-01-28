Памятник Александру Невскому открыли на российской авиабазе в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Российские военные на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому. Об этом рассказал контр-адмирал Игорь Курочкин в среду, 27 января.

Памятник был создан скульптором Михаилом Сердюковым на территории России, после чего монумент был отправлен в Сирию. Его установили на гранитном постаменте около православного храма Пророка Илии в Хмеймиме.

Игорь Курочкин во время выступления на церемонии открытия памятника заявил, что Александр Невский проявил себя и как военачальник, и как мудрый политик, который предотвратил нашествие кочевников на русские земли.

Контр-адмирал отметил, что образ Невского как одного из основателей и защитников государства российского актуален и на сегодняшний день.

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