Нерпы Крошик и Шлиссик станут героями канала на YouTube

Детеныш нерпы Шлиссик из Шлиссельбурга / Фото: vk.com / Спасение тюленей 699-23-99

YouTube-канал создал Фонд друзей балтийской нерпы. Так, любимые всеми нерпята Крошик и Шлиссик могут стать звездами интернета. Об этом сообщают «Невские новости».

Планируется выкладывать в Сеть ролики с животными. Главными героями несомненно будут Шлиссик и Крошик. Таким образом, канал поможет фонду получить новый небольшой источник дохода с помощью просмотров роликов. При этом монетизация будет проводиться за счет числа подписчиков и времени просмотров.

Идею создания канала попросили поддержать сотрудники фонда. Для этого им нужно набрать 1000 подписчиков в соцсетях и четыре тысячи часов просмотра.

Ранее стало известно, что нерпенок Крошик теперь официально может называться заместителем директора по связям с общественностью Фонда друзей балтийской нерпы.

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